برلماني: تم تهريب 40 مليار دولار من العراق خلال 2022 لغرض تبييض الأموال

شفق نيوز/ صرّح عضو مجلس النواب سوران عمر، يوم الخميس، بأنه تم تهريب نحو 40 مليار دولار أمريكي إلى خارج العراق في العام 2022 الذي شارف على الإنتهاء لغرض تبييض الأموال، متهما دولاً اقليمية (لم يسمها) بالوقوف وراء هذا التهريب.

وقال عمر في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن البنك المركزي وفي العام 2022 قام ببيع 49 مليار دولار من ضمن ذلك 9 مليارات الى الداخل و40 مليارا الى الخارج عن طريق الحوالة.

وأوضح أنه في شهر تشرين الاول قام البنك ببيع 4 مليارات و920 مليون دولار وكان سعر الدولار قد هبط الى مستوى معقول، اما في تشرين الثاني قام البنك المركزي ببيع نصف هذا المبلغ و بمقدار ملياري دولار فقط ليقل البيع خلال شهر كانون الاول بمقدار 500 مليون دولار.

كما لفت عمر إلى أن المشكلة الرئيسية في هذا الموضوع هو تهريب الدولار الى خارج العراق لنجد انه وخلال هذا العام تم تهريب 40 مليار دولار لغرض تبييض الأموال.

وتابع بالقول إن البنك الفدرالي الاميركي يراقب الوضع وبات من غير المشكوك فيه ان بعض الدول الإقيليمة المجاورة للعراق هي التي تهرب هذه الأموال.