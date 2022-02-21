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برلمانية عن ائتلاف المالكي: لا يمكن تغيير سعر صرف الدولار إلا في حالة واحدة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-21T10:59:31+0000
برلمانية عن ائتلاف المالكي: لا يمكن تغيير سعر صرف الدولار إلا في حالة واحدة

شفق نيوز/ أفادت نائبة في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الاثنين، بأن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ثابت ولا يمكن تغييره الا عن طريق قانون الموازنة الاتحادية. 

وقالت عالية نصيف لوكالة شفق نيوز، إن "اعضاء البرلمان طالبوا محافظ البنك المركزي في اجتماع السبت الماضي، بضرورة تخفيض سعر صرف الدولار أمام الدولار والحفاظ على استقراره من خلال متابعة اللجان الاقتصادية التي شكلت خلال الاجتماع". 

وأضاف ان "سعر صرف الدولار أمام الدينار ثابت بالوقت الحالي ولا يمكن تغييره"، مبينة أن "أي قرار يتخذ بتخفيض او إعادة سعر الصرف يكون عن طريق قانون الموازنة الاتحادية". 

وأواخر عام 2020، قرر البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار المحلي أمام الدولار من 1190 ديناراً للدولار الواحد إلى 1450 ديناراً، لاحتواء أزمة مالية كانت بغداد تعاني منها جراء تراجع كبير في أسعار النفط بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وتسبب القرار بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بأكثر من 20 في المئة، وهو ما أثر سلبا على أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

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