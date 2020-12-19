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برلمانية تستبعد صرف تعويضات المتضررين من داعش بموازنة 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-19T16:43:01+0000
برلمانية تستبعد صرف تعويضات المتضررين من داعش بموازنة 2021

شفق نيوز/ استبعدت عضو البرلمان العراقي عن محافظة الانبار غربي العراق، نهلة الراوي، يوم السبت، أن تتضمن الموازنة العامة لعام 2021 صرف تعويضات المتضررين من سيطرة تنظيم داعش.

وقالت الراوي وهي أحد أعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية لوكالة شفق نيوز، "لا أعتقد بأن ميزانية عام 2021 ستتضمن صرف تعويضات المتضررين من العمليات العسكرية والإرهابية التي شهدتها محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، ابان سيطرة تنظيم داعش عليها".

وأضافت "من الممكن ان يتم تخصيص مبلغ معين لصرف التعويضات في ميزانية العام القادم، ولكن مؤكد بأنها لن تكفي لتعويض الأعداد الهائلة من المتضررين".

واشارت الراوي الى، أن "هناك اعدادا كبيرة من المتضررين في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين واطراف العاصمة بغداد، وكل هذه المناطق بحاجة إلى تعويض سكانها، ولكن لا تتوفر المبالغ لتعويض كل هذه الأعداد، خصوصا في حالة عجز الميزانية العراقية".

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