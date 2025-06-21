برقم "تحت الخمسين".. موانئ العراق تكشف لشفق نيوز وضع تصدير النفط

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم السبت، عن نشاط حركة الملاحة البحرية في الموانئ النفطية والتجارية وسيرها بانسيابية تامة، دون تسجيل أي تعطيل، رغم التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر الشركة تواصل أعمالها الفنية والملاحية بكفاءة عالية في أرصفة ميناء البصرة النفطي، إضافة إلى عوامات التحميل البحرية (SPM)، حيث تجري عمليات رسو وتفريغ ومغادرة الناقلات العملاقة بشكل منتظم".

وأضاف الفرطوسي، أن "جميع الوحدات البحرية تعمل وفق خطط تشغيلية محكمة تضمن استمرارية العمل بمعايير عالية من السلامة"، مؤكداً أن "الوضع في الموانئ تحت السيطرة الكاملة رغم الأوضاع الأمنية المتوترة إقليمياً".

وكشف، أن "عدد الناقلات النفطية التي رست في الموانئ العراقية خلال الفترة من 1 إلى 20 حزيران/يونيو الجاري بلغت 48 ناقلة"، لافتاً إلى أن "هذا الرقم يعكس استقرار الأداء الملاحي واستمرار تصدير النفط دون انقطاع".

وأشار إلى أن "الشركة على تواصل مستمر مع الجهات الأمنية والرقابية لضمان الجاهزية القصوى"، موضحاً أن "الموانئ تمثل شرياناً حيوياً لتصدير النفط العراقي، وستظل تعمل بأقصى طاقاتها دون تأثر بالظروف الخارجية".