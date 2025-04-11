برفقة وفد اقتصادي وتجاري.. رئيس الوزراء الكرواتي يعتزم زيارة بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، يعتزم زيارة العاصمة بغداد على رأس وفد حكومي اقتصادي وتجاري في شهر تشرين الأول/ نوفمبر المقبل.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى بوزير الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية كرواتيا، غوردان غرليتش، وذلك على هامش أعمال النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي (ADF2025)، وبحضور سفير جمهورية العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وكرواتيا، مع التركيز على التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والنفط، إلى جانب مناقشة عددٍ من القضايا الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك".

ورحّب الوزير وفقا للبيان، بـ"زيارة وفد حكومي اقتصادي وتجاري كرواتي برفقة رئيس الوزراء إلى العراق"، مشدداً على "أهمية توسيع آفاق التعاون والاستثمار بين الجانبين، بما يخدم مصالح البلدين".

وأكد حسين أن "العلاقات العراقية – الكرواتية تستند إلى أسس متينة من الصداقة والتفاهم المتبادل، ونسعى إلى ترجمتها إلى تعاون عمليٍ في مجالات حيوية، خاصة في قطاعات الطاقة والاستثمار".

كما تسلّم الوزير دعوة رسمية من نظيره الكرواتي للمشاركة في "مؤتمر الطاقة والأمن" المزمع عقده في العاصمة الكرواتية زغرب خلال شهر تموز/ يوليو المقبل.

من جانبه، أعرب الوزير الكرواتي عن حرص بلاده، على "تعزيز علاقاتها مع العراق"، مشيراً إلى "زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الكرواتي إلى بغداد في تشرين الأول/ نوفمبر 2025، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة في توثيق الشراكة الإستراتيجية وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".