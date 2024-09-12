برغم من ارتفاعه عالمياً.. انخفاض أسعار خاميّ البصرة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، برغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 65 سنتاً، لتصل إلى 66.07 دولاراً، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار خام البصرة المتوسط حيث انخفضت 65 سنتاً لتصل إلى 69.07 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي، مع تركيز المتعاملين على البيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة التي قد تقدم مزيداً من الرؤى بشأن خفض متوقع لسعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.