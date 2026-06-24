العراق يدعو الشركات العالمية لتطوير حقول الغاز الغربية وتسلم مستحقاتها بعد انفراجة هرمز

شفق نيوز - بغداد

دعا وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، اليوم الأربعاء، الشركات العالمية التي تعمل على تطوير الحقول النفطية والغازية في العراق، إلى التنافس على تطوير الحقول الغازية في المنطقة الغربية للبلاد.

جاء ذلك خلال حضوره ورعايته، أعمال منتدى الشركات النفطية العالمية الذي عقد في مبنى وزارة النفط في العاصمة بغداد وتابعته وكالة شفق نيوز.

وقال الوزير في كلمة استهل بها انطلاق أعمال المنتدى، إن الشركات العاملة في العراق لا نعتبرها شركات مقاولة بل هم شركاء، ونعمل معاً لتنفيذ بنود العقود التعاقدية بالتعاون سوياً، وحلحلة المشاكل عبر النقاشات والتداول، مبيناً أن الحكومة وضعت استراتيجية ركزت على زيادة الإنتاج وتحسين مواصفاته، وتوفير البيئة الاستثمارية، وتطوير البنى التحتية للمنشآت النفطية

كما أشار العبادي إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء على موضوع كلف المناقصات، وخاصة المناقصات المبالغ باسعارها، على أن يتم مراجعتها سوياً، ولاسيما في ظل الظرف العالمي الحالي، فضلا عن اعتماد مبدأ الجودة، والمواصفة المتكاملة ضمن المعايير المعتمدة، فضلا عن كلف العمل الاخرى، داعياً الشركات العالمية إلى التقديم لتسلم مستحقاتها عبر شركة تسويق النفط، في ظل الانفراج الحالي في موضوع مضيق هرمز.