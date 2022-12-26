أبرزها هانوا والشركات النفطية.. توجه نيابي لزيادة نسبة العمالة العراقية في المشاريع الاستثمارية

شفق نيوز/ أكدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الاثنين، سعيها إلى زيادة عدد الأيدي العاملة العراقية في جميع المشاريع الاستثمارية في البلاد.

وقال عضو اللجنة، حسين السعبري، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الاستثمار تسعى إلى زيادة عدد الأيدي العاملة في جميع القطاع الاستثماري، من بينها المصانع والمشاريع الاستثمارية السكنية".

وأضاف السعبري، "وهذا ما تم الاتفاق عليه مع شركة هانوا المنفذة لمشروع بسماية لاستئناف العمل"، مشيرا إلى أنها "توفر نحو 12 ألف فرصة عمل، وتم الطلب بأن تكون 50% منها على الأقل للعراقيين، وكذلك الحال مع مصفى كربلاء والشركات النفطية".

وتابع النائب، أن "لجنة الاستثمار ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجهتا بضرورة أن يكون عدد العمال العراقيين لا يقل عن نسبة 50% في جميع المشاريع الاستثمارية".

وتشكو شرائح عراقية بمستويات مختلفة من فقدان فرصها في العمل خصوصا في المشاريع الاستثمارية التي تنفذها او تقوم بها شركات اجنبية في العراق وأبرزها الشركات النفطية العاملة في العراق، وسط شكاوى من مهندسين وعمال عراقيين بأن هذه الشركات تعتمد على العمالة الأجنبية مقابل عدم الاهتمام بنظرائهم من العراقيين.