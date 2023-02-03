إبرام مذكرة تجارية بين العراق والأردن

شفق نيوز/ وقعت غرفة تجارة عمان ومجلس الأعمال العراقي في عمان، مذكرة تفاهم لتعزيز مفهوم الشراكة وتسهيل وتطوير عملية التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية بشكل عام والتجارية والخدمية بشكل خاص.

ونصت المذكرة التي وقعها رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ورئيس المجلس الدكتور ماجد الساعدي على تعاون الطرفين في مجال تبادل المعلومات والبيانات الصادرة عنهما بصفة منتظمة، خاصة تلك المتعلقة بالمجالات الاقتصادية وتسهيل التجارة البينية، ونشرها لمجتمع الأعمال والاقتصاديين في البلدين.

وذكرت الغرفة في بيان اليوم الجمعة، أنه سيتم بموجب مذكرة التفاهم التنسيق فيما بينهما لتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل في المواضيع ذات الاهتمام المشترك مُوجّهة للجانبين ومجتمع الأعمال بشكل عام، بهدف نشر الوعي، بالإضافة إلى تبادل الدعوات للفعاليات التي يعقدها كل جانب.

ووفقًا للمذكرة، فإنه سيتم تقديم الاستشارات والخبرات المتاحة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والمُصدرين والمستوردين في كلا البلدين، فضلاً عن ترويج فرص الشراكة والاستثمار لمجتمع الأعمال لكل منهما.

وتنص المذكرة على توفير الظروف الملائمة للمشاركة الفاعلة من قِبل أصحاب الأعمال والمشاريع ومختلف الهيئات في المعارض الدولية والوطنية، وغيرها من الترتيبات التي تُقام في كل من الأردن والعراق، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا".

كما نصت على تشكيل لجنة مشتركة للنظر في شؤون وقضايا كل من أعضاء الغرفة والمجلس من مستثمرين وأصحاب أعمال، ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص في كلا البلدين.

يذكر، أن مجلس الأعمال العراقي في عمان، تأسس العام 2006، ويعد منتدى لرجال الأعمال لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة بالأردن والعراق.