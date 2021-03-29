بدء تداول عقود خام مربان في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة الجديدة

شفق نيوز/ بدأ الاثنين تداول العقود الآجلة لخام مربان، وهي العقود الرئيسية لبورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة الجديدة للنفط، والتي تطرح خام قياس منافسا محتملا لتداول الخام في الشرق الأوسط.

وقالت بورصة إنتركونتيننتال على منصة تويتر للتدوينات القصيرة؛ إنه جرى تسعير العقد عند 63.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش مع تداول ألفين و132 دفعة. وتضم كل دفعة ألف برميل.

وبورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، ومقرها أبوظبي، مدعومة من بورصة إنتركونتننتال وشركة بترول أبوظبي الوطني "أدنوك" وشركاء منهم شركات نفط كبرى.

وسيقدم عقد مربان، التي تسعر خام أبوظبي الرئيسي الذي يشكل أكثر من نصف إنتاج أدنوك، خام قياس بديلا لخام دبي الذي تديره منصة ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس والعقود الآجلة لخام عمان التي يجري تداولها في بورصة دبي للطاقة.

وسيمكن العقد المتعاملين من المقارنة بين قيم الإمدادات المنافسة من روسيا وأوروبا والولايات المتحدة بجودة مماثلة لمربان باستخدام عدد من المشتقات التي تتم تسويتها نقدا مقابل برنت وغرب تكساس الوسيط.

ويسعر العقد الخام لشهرين مقبلين مع تحديد وسيكون موعد حلول أجل أول عقد في يونيو حزيران. وسكون تسليم العقد للعملاء على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة في إمارة الفجيرة.