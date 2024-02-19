بدءاً من تموز.. العراق يمنع دخول منتجات لا تحمل علامة "الجودة"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، يوم الاثنين، عن تحديد الأول من تموز المقبل، موعدا أخيراً لدخول المُنتجات التي لا تحملُ علامة "الجودة العراقية"، داعية الشركات المُصّنعة والمُوردة للحصول عليها.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، احد تشكيلات وزارة التخطيط، دعا الشركات المُصّنعة للمُنتجات الكهربائية والسكائر المُوردة إلى العراق بوجوب الحصول على علامة الجودة العراقية لمُنتجاتها المُوردة".

وأضاف أنّ "هذا القرار جاء بناءً على قرار المجلس الوزاري للاقتصاد"، موضحاً إنّ "المُنتجات تضمنت سخانات الماء الكهربائية التخزينية المنزلية، إضافة إلى مدافىء الغرف، فضلاً عن أجهزة التبريد الكهربائية (ثلاجة، مُجمدة)، كذلك مُكيف الهواء، والأفران الكهربائية والسكائر".

وبيّن إنّ "آخر موعد يُسمح فيه بدخول المُنتجات أعلاه إلى العراق، والتي لاتحملُ علامة الجودة العراقية هو الأول من شهر تموز القادم 2024"، مشيرا إلى إنّ "الجهات الرقابية المُختصة ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المُخالفين لهذا القرار".