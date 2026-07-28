بدءاً من الحشد والأجهزة الأمنية.. المالية العراقية تباشر بدفع رواتب الموظفين تدريجياً

شفق نيوز - بغداد

كشف مصدر في وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة باشرت بعملية إطلاق رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر تموز الجاري بشكل تدريجي، بدءاً من الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أنه عقب الانتهاء من صرف رواتب العسكريين، سيتم البدء بصرف رواتب الموظفين المدنيين في بقية الوزارات والمؤسسات.

وأضاف أن مصرف الرافدين شرع بإطلاق رواتب منتسبي الحشد الشعبي، على أن يتم خلال الساعات القادمة إطلاق رواتب المنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى.

بالتزامن مع ذلك، أكدت وزارة المالية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن دائرة المحاسبة باشرت بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر تموز الجاري اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من أزمة سيولة ونقص في الإيرادات العامة أدت إلى تأخر صرف الرواتب في العديد من المؤسسات الحكومية، رغم إعلان الوزارة في 22 من الشهر الجاري إطلاق التمويل سابقاً، وسط ضغوط مالية نجمت عن تراجع الصادرات النفطية وتداعيات التوترات الإقليمية في المنطقة.