بدلا عن الإيراني.. النفط النيابية: العراق سيكتفي بالغاز المحلي لتشغيل المحطات الكهربائية بحلول 2025

شفق نيوز/ كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، الخميس، عن خطة وزارة النفط ودخول العراق بمرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز المحلي بحلول سنة 2025، فيما لفتت إلى إن الغاز سيستخدم بديل عن الغاز الإيراني بتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

وقال عضو اللجنة بهاء النوري لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة النفط في السنوات الماضية قامت بإعداد خطة للاستثمار الغاز في محافظات ميسان والبصرة وديالى والانبار"، مبينا إن "خلال السنتين المقبلتين وبحلول سنة 2025 سيكون للعراق اكتفاء ذاتي للغاز بالنسبة عالية بحدود 80%".

وأضاف ان "الاكتفاء من الغاز سيساهم في توليد وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية وعدم حاجة العراق إلى الغاز الإيراني"، مشيرا إلى إن "هناك عدد من المحطات الكهربائية تعمل الآن بالغاز العراقي المحلي ومحطات أخرى بالغاز المورد الإيراني".

وأوضح النوري، أن "الغاز المحلي لا يكفي لتشغيل جميع المحطات الكهربائية في الوقت الحالي، لهذا يتجه العراق الاستيراد الغاز الإيراني لسد الحاجة الفعلية بتشغيل المحطات الكهربائية".