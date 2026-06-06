بداية الأسبوع.. تراجع كبير بأسعار الذهب وسط استقرار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم السبت، إنخفاضاً ملحوظاً بالأسواق المحلية في بغداد وأربيل وسط استقرار سعر صرف الدولار مع انطلاق التداولات الصباحية في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي و التركي والأوروبي 939 ألف دينار، وسعر الشراء 935 ألفاً، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 965 ألف دينار.

وأشار ، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 909 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 905 آلاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 940 و950 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 910 آلاف و920 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 982 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 937 الفاً، و عيار 18 سعر بيع 803 آلاف دينار.

ويأتي هذا التراجع الكبير بأسعار المعدن النفيس تزامناً مع استقرار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد عند 153.850 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار، وهي الأسعار نفسها التي سجلتها صباح اليوم.، في حين شهدت الأسواق المحلية في أربيل استقراراً أيضا إذ بلغ سعر البيع 153.750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153.650 ديناراً لكل 100 دولار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمرة الأولى في تاريخه بـ 21 كانون الثاني/يناير الماضي، علماً أن تسعير الذهب محلياً يعتمد على معادلة حسابية تربط سعر الأونصة عالمياً بسعر صرف الدولار في الأسواق الموازية.