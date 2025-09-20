بداية الأسبوع .. الذهب يرتفع مع تراجع الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم السبت ( 20 أيلول/سبتمبر 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 738 الف دينار، وسعر الشراء 734 الف دينار، فيما سجلت اسعار يوم الخميس الماضي 736 الفا.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 708 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 704 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 740 الف دينار و 750 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 710 آلاف و 720 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 778 ألف دينار، وعيار 21 بيع 743 ألف دينار، وعيار 18 بيع 637 ألف دينار.

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار يوم الخميس الماضي 142700 دينار عراقي مقابل 100 دولار .