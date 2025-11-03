بخلاف المعلن.. إيران تؤكد استمرار صادرات الغاز للعراق بلا أية قيود

شفق نيوز- طهران

أعلن المدير التنفيذي لشركة الغاز الإيرانية، سعيد توكلي، يوم الاثنين، أن صادرات الغاز إلى العراق مستمرة بشكل طبيعي بلا أية قيود، سواء إمدادات الغاز إلى الصناعات أو محطات توليد الطاقة.

وقال توكلي، على هامش فعالية "التحول الرقمي في صناعة الغاز الإيرانية"، إن إمدادات الغاز إلى الصناعات ومحطات الكهرباء والمنازل (في إيران) تجري حالياً من دون أي قيود، مشيراً إلى أن عقود تزويد الصناعات بالغاز تم تنظيمها وفق احتياجات الاستهلاك، ولمدة تتراوح بين 4 إلى 8 أشهر.

وأضاف أن كميات الغاز المحقونة في الشبكة شهدت زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن جميع أعمال الصيانة الأساسية أُنجزت في مواعيدها، وأن مخازن الغاز سجلت نمواً بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، ما يجعل وضعها في حالة جيدة.

وأشار توكلي إلى وجود تنسيق كامل بين مختلف قطاعات الحكومة، موضحاً أن وزارة النفط شكلت لجنة مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين إمدادات مستقرة من الغاز خلال فصل الشتاء، وأن أجواء التعاون بين الأجهزة التنفيذية إيجابية للغاية.

كما أكد أن كميات الغاز المسلّمة لمحطات الطاقة تتجاوز حالياً الالتزامات المحددة، وأن شبكة الغاز الوطنية تعمل في وضع مستقر وآمن.

وفي رده على سؤال حول صادرات الغاز، أوضح توكلي أن المفاوضات بين إيران وروسيا، وكذلك بين إيران وتركيا، ما زالت مستمرة، مضيفاً أن صادرات الغاز إلى العراق تسير بشكل منتظم ولم تتعرض لأي توقف.

وكانت تقارير نشرتها وكالة شفق نيوز، أفادت بأن العراق يواجه أزمة طاقة خانقة بفعل القيود الأميركية على استيراد الغاز الإيراني، وهو ما وضع البلاد أمام تحد بالغ التعقيد لتحقيق أمن الطاقة، لا سيما في مجال الغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في تشغيل محطات الكهرباء.

ويعتمد العراق على الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الكهرباء، لكن بعد إلغاء الإعفاءات الأميركية، باتت بغداد "محاصرة"، فمحاولات الحصول على استثناء جديد من إدارة ترامب قوبلت بالصمت، في وقت تزايدت الضغوط على الحكومة العراقية لتأمين بدائل سريعة، طوال الأشهر الستة الماضية.

ويستورد العراق من إيران "50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثا من إنتاج الطاقة الإيرانية"، بحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي.

وانتهت صلاحية الإعفاءات الأخيرة من العقوبات الأميركية التي منحتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في السابع من آذار/ مارس الماضي، أي بعد مرور 120 يوماً على سريانها.

ووفقاً لوزارة الكهرباء العراقية، يحتاج البلد إلى نحو 50 ألف ميغاواط لسد حاجته من الطاقة في فصل الصيف، في حين ينتج حالياً نحو 28 ميغاواط، بحسب الأرقام الرسمية.