بخلاف الاتجاه العالمي.. خاما البصرة يتراجعان وسط تصاعد توترات الخليج

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار النفط العالمية، اليوم الأربعاء، مكاسب جديدة بدفع من تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج والمخاوف المحيطة بأمن الإمدادات، فيما سجل خاما البصرة العراقيان تراجعاً طفيفاً خالف المسار الصعودي للأسواق العالمية.

ووفقاً للبيانات، ارتفع خام برنت القياسي بنسبة 0.81% ليصل إلى 96.78 دولاراً للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.87% مسجلاً 94.58 دولاراً للبرميل.

وفي الأسواق الإقليمية، قفز خام مربان الإماراتي بنسبة 1.76% إلى 96.09 دولاراً، وسجل خام عمان في بورصة دبي للطاقة ارتفاعاً بنسبة 4.40% ليرتفع إلى 92.06 دولاراً، في حين بلغت سلة أوبك 104.05 دولارات للبرميل بنسبة صعود بلغت 1.23%.

وفي المقابل، وخلافاً لهذا الزخم، سجلت أسعار النفط العراقي تراجعاً طفيفاً؛ إذ انخفض خام البصرة الثقيل بنسبة 0.47% ليبلغ 68.23 دولاراً للبرميل، وتراجع خام البصرة المتوسط بنسبة 0.45% مستقراً عند 70.33 دولاراً للبرميل، وهو ما يعزوه خبراء إلى الفروقات السعرية الفنية وضغوط تكاليف التأمين على الشحن في منطقة التوتر.

ويأتي استمرار قفزات الأسواق العالمية مع تزايد قلق المستثمرين من اضطرابات محتملة في تدفقات الطاقة عبر الممرات المائية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، إثر التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج.