بخصم 16 دولاراً.. العراق يصدر إلى الأردن مليوني برميل نفط في 10 أشهر

شفق نيوز- بغداد

أعلنت شركة تسويق النفط "سومو"، يوم الاثنين، أن صادرات العراق النفطية الى الاردن بلغت أكثر من مليوني برميل خلال 10 أشهر من العام الحالي 2025.

وأظهرت بيانات الشركة، أن العراق صدر النفط الخام إلى الأردن خلال 10 أشهر من العام الحالي الذي بلغ 2 مليون و 138 الفاً و 271 برميل بمعدل 305 آلاف و 467 برميل شهريا.

واشارت الى ان العراق صدر النفط إلى الأردن لغاية نهاية شهر حزيران 2025 لتتوقف عندها الصادرات، ثم عاد تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين ليعاد التصدير في شهر تشرين الأول الماضي.

وبموجب مذكرة التفاهم التي يتم تجديدها سنويا بين العراق والأردن يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد لتلبية احتياجات الأردن من النفط الخام.