بحلول 2030.. الهند محرك رئيسي في سوق النفط العالمية

شفق نيوز/ رجحت وكالة الطاقة الدولية، يوم الأربعاء، أن تصبح الهند المحرك الرئيسي للنمو في سوق النفط العالمية بحلول عام 2030، نظراً لزيادة النشاط الصناعي، والنمو المتسارع لاقتصادها.

وتوقعت الوكالة في تقرير لها وصول طلب الهند إلى 6.6 مليون برميل يوميا بحلول العام 2030، ارتفاعا من 5.5 مليون برميل يوميا في 2023.

بدوره، قال مسؤول رفيع في الوكالة: "من المتوقع أن تقود الهند نمو الطلب العالمي على النفط حتى العام 2030، كما أنها ستتفوق على الصين كمصدر لنمو الطلب على النفط".

هذا وأشار مسؤلون في وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتاج النفط المحلي في الهند سيستمر في الانخفاض على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الاستثمار.

ووفق تقديرات الوكالة فإن إجمالي إنتاج النفط في الهند سيبلغ نحو 540 ألف برميل يوميا بحلول 2030، مقارنة بـ600 ألف برميل في 2022-2024.