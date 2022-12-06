بحلول 2025.. الطاقة المتجددة أكبر مصدر لتوليد الكهرباء

شفق نيوز/ توقعت وكالة الطاقة الدولية IEA ، يوم الثلاثاء، أن تتجاوز الطاقة المتجددة الفحم وتصبح أكبر مصدر لتوليد الكهرباء على مستوى العالم بحلول منتصف العقد الجاري.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الوكالة اليوم، فإنه من المتوقع حدوث تحولاً كبيراً في مزيج الكهرباء في العالم في وقت يشهد تقلبات كبيرة وتوترات جيوسياسية.

وأضاف: أظهرت أول أزمة طاقة عالمية حقيقية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية زخماً غير مسبوق للطاقة المتجددة.

وتابع: الطاقة المتجددة سوف تصبح أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في العالم بحلول بداية 2025.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تشكل الطاقة المتجددة حوالي 40% من إنتاج الكهرباء في العالم بحلول 2025، لتتجاوز الفحم.

ويتزامن مع تلك التقديرات اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب بيانات يوروستات، كانت روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي والنفط إلى الاتحاد الأوروبي في 2021، ومع ذلك فإن صادرات الغاز من موسكو إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت في العام الجاري.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن أزمة الطاقة العالمية تتسبب في تسريع عمليات التركيب المرتبطة بالطاقة المتجددة إذ من المقرر تضاعف نمو إجمالي الطاقة الإنتاجية في جميع أنحاء العالم في السنوات الخمس المقبلة.