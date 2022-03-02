بحضور دولي وإقليمي.. بغداد تحتضن مؤتمراً للمياه والتغييرات المناخية

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الحكومي، يوم الأربعاء، عن احتضان العاصمة العراقية بغداد الاسبوع المقبل المؤتمر الثاني للمياه بحضور دولي وإقليمي.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه ستنطلق في العاصمة بغداد، للفترة من (5 – 7 آذار 2022) وتحت شعار (المياه والتغيرات المناخية)، برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وإشراف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني".

وسيتضمن اليوم الأخير من المؤتمر، بحسب البيان "زيارة حقلية لسدة الهندية التي أدرجت مؤخراً على سجل التراث العالمي للري".

وتقوم رؤية المؤتمر، على تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في ظل التغييرات المناخية وعلى المدى البعيد وتحقيق التنسيق والتعاون المشترك مع الدول المتشاطئة من مبدأ تقاسم الضرر.

ويهدف المؤتمر، وفقاً للبيان إلى "مناقشة التغييرات المناخية وأثرها في الموارد المائية، وكذلك تعزيز الاستجابة العالمية لتهديد تغيير المناخ والاحتباس الحراري، بغية وضع العالم على مسار تنمية أكثر أمانا وازدهارا، وجعله منصة دولة جديدة لتبادل الخبرات والمعرفة والتغلب على تحديات شحة المياه، بسبب التغييرات المناخية، وضمن محاور إدارة الموارد المائية في ظل التغييرات المناخية، فضلاً عن استدامة المياه السطحية والجوفية، والحد من مصادر التلوث واستدامة النظام الإيكولوجي للأراضي الرطبة والحفاظ على التنوع الأحيائي، وتطور السياسة المائية بما ينسجم مع تأثير التغييرات المناخية".