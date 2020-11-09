بتوجيه الكاظمي.. اجتماع "حاسم" بشأن عقد بناء ميناء الفاو

شفق نيوز/ كشفت مصادر حكومية عن انعقاد اجتماع تعقدها وزارة النقل يوم الاثنين لحسم الخلافات مع شركة دايو الكورية الجنوبية بشأن العقد النهائي لمشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة أقصى جنوبي.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يعقد اجتماع حاليا في وزارة النقل للتفاوض من اجل التعاقد مع الشركة الكورية للبدء بالعمل بانشاء ميناء الفاو الكبير".

وأضافت، أن "الأجواء ايجابية وهناك امكانية للتوصل لاتفاق بشان الشروع بالعمل .

وأشارت المصادر إلى أن "اجتماعا عقد امس تراسه الكاظمي مع وزير النقل والجهات المعنية، حثهم فيه العمل باقصى الجهود لازالة كافة المعوقات من اجل انهاء مرحلة التفاوض والبدء بالعمل".

واعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الخميس، أن شركة "دايو" الكورية الجنوبية تراجعت عن اتفاقها الأولي لبناء ميناء الفاو في البصرة، عازية السبب إلى مطالبة الشركة بمبالغ إضافية للمضي في المشروع.

وميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة. تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليار يورو وتقدر طاقة الميناء المقدرة 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم.

ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.

وأثارت قضية ميناء الفاو الكبير، والتلكؤ في اكماله جدلاً، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول.

كما شهد المشروع بعض التلكؤ عقب "انتحار" المدير الفني لشركة دايو الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، لأسباب غامضة.



