بتنفيذ إيطالي تركي.. "تلفريك سما العراق" لربط جانبي الموصل

شفق نيوز/ أعلنت هيئة استثمار نينوى، اليوم الخميس، عن انطلاق إعداد مشروع "تلفريك" يحمل اسم "سما العراق" يربط جانبي مدينة الموصل، بتنفيذ وتصميم شركات ايطالية وتركية.

وقال رئيس هيئة استثمار نينوى مصعب عبدالله علي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "تم البدء والمباشرة بإعداد التصاميم الاولية لمشروع (تلفريك سما العراق)، من قبل شركة تركية رائدة في مجال التصاميم"، موضحا أنه "تم تسليم التصاميم والمخططات الاولية الى هيئة استثمار نينوى لغرض التدقيق والمصادقة".

وأضاف أنه "سيتم تسليم التصاميم النهائية تباعا لهيئة إستثمار نينوى، حيث منح المشروع بموجب الرخصة الاستثمارية رقم 40 للشركة الداعمة للاستثمار، وسينفذ من قبل الشركات (الايطالية المصنعة لعربات التلفريك، والتركية المختصة في أعمال النصب والتشغيل للمشروع)"، موضحا أن "المشروع يتضمن سبع مواقع رئيسية وثمانية محطات على شكلٍ ابراج (تورات)، يربط الجانب الأيمن بالجانب الأيسر، ويكون مساره ايضا داخل منطقة الغابات ذات الطبيعة الخلابة، وستكون المحطة الأولى من مدينة الالعاب وينتهي عند منطقة السدة بعد فندق نينوى اوبروي ذهابا وايابا مرورا بمناطق الغابات الجميلة، كما سيكون هناك مسارا آخر يدور حول النهر والجزيرة السياحية للاستمتاع بالمناظر الطبيعية".

وأوضح أن "المواقع هي موقع (الغابات) الرئيسي ويتكون من محطتين رئيسيتين، و(باشطابيا)، (دير ماركوركيز)، (فندق الموصل)، (القصور)، (مدينة الالعاب)، و(المنصة)"، مبينا ان الموقع الرئيسي سيكون داخل منطقة الغابات وحول النهر مع ربط الجانب الايمن والايسر، كذلك يوجد مسار خاص داعم للطلبة من فندق الموصل الى المنصة وسيتم تنفيذه بالمرحلة الثانية".

وأكد أن هذا المشروع "سيكون من المشاريع الرائدة في العالم، وسيتم تصميمه وتنفيذه على مرحلتين من قبل الشركات الايطالية والتركية المختصة بهذا المجال".