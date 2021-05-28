بتمويل ياباني.. العراق يشيّد منصة جديدة للنفط وتوقع بتعزيز صادراته

شفق نيوز/ قال مسؤولون، الجمعة، إن العراق يشيّد منصة جديدة للنفط قبالة سواحله الجنوبية، بتمويل من اليابان، ومن المتوقع أن يعزز صادرات وواردات المنتجات النفطية ويزيد الإيرادات.

وقال مدير عام شركة الموانئ في العراق فرحان الفرطوسي، وهي شركة حكومية مسؤولة عن موانئ العراق الجنوبية، إن أعمال البناء داخل ميناء خور الزبير، المرفق الرئيسي لتصدير واستيراد الوقود في العراق، اكتملت بنسبة تزيد عن 70 في المئة ومن المقرر الانتهاء منها هذا العام. ويمثل هذا أحدث مشروع ينفذه مسؤولو الميناء والمستثمرون لتحديث الميناء وزيادة الإيرادات في أعقاب الخطط الحكومية التي أعلنت العام الماضي لتضييق الخناق على الفساد الذي يقلل بشكل كبير من إيرادات الدولة.

وتعرض أكبر ميناءين تجاريين رئيسيين في العراق، أم قصر وخور الزبير، للتدقيق وسط إجراءات مكافحة الفساد.

وقال الفرطوسي إن خور الزبير يجلب الآن 10 مليارات دينار عراقي شهريا (حوالي 6.8 ملايين دولار)، وهي قفزة كبيرة من 8 مليارات دينار عراقي في الشهر السابق من هذا العام (حوالي 5.4 ملايين دولار).

وأضاف أن الرصيف الجديد تم تمويله من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ويضم معدات حديثة وعمليات ضخ وتفريغ سريعة تمكن من دخول المزيد من السفن.

كما ذكر الفرطوسي لأسوشيتدبرس "ستكون منصة خاصة للنفط مع جميع الإضافات الحديثة"، بما في ذلك محطة ضخ قادرة على تحمل الضغوط العالية.

وقال مدير ميناء خور الزبير حيدر فاخر إن أعمال البناء مستمرة على مدار الساعة لاستكمال المنصة.