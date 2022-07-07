بتمويل أوروبي .. إطلاق استراتيجيات قطاع الدواجن للتنمية المستدامة في العراق

شفق نيوز/ اعلن وزير الزراعة المهندس محمد الخفاجي، اليوم الخميس، الإطلاق الرسمي لاستراتيجيات قطاع الدواجن والطماطم للتنمية المستدامة في العراق والممول من الاتحاد الاوروبي.

واستعرض الخفاجي، وضع القطاع الزراعي في العراق مبينا الأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوي والمهم كونه يعد من أهم مفاصل الإنتاج لمساهمته في الدخل القومي.

واوضح الوزير في كلمة له خلال الاعلان عن اطلاق تلك الاستراتيجيات، إن عمل الوزارة على تبني استراتيجية شراكة لاطلاق مشروع تعزيز سلاسل القيمة الزراعية والغذائية لتحسين بيئة العمل والإنتاج مما يساهم في تعزيز القيمة التغذوية للمحصول والمنتج الزراعي فضلا عن رفع قيمته الاقتصادية من خلال تعزيز سلاسل القيمة المضافة والاستفادة من المنتجات الثانوية لمراحل التصنيع.

واشار، الى خصوصية قطاع الدواجن كونه من أكثر القطاعات انتشارا وأهمية لتوفير الأمن الغذائي للمواطن مما يحقق فرص عمل كبيرة، فضلا عن محصول الطماطم لاستخداماته المتنوعة في الصناعات التحويلية، لذا وقع الإختيار على هذين النشاطين كمرحلة أولى.

وبيّن الخفاجي، إطلاق مشروع البطاقة الالكترونية للمزارع والتي تعطي إحصائيات دقيقة تمثل ملكية المزارع من مشاريع دواجن وبستنة والتي بدورها تعمل على تقدم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وقدم الوزير شكره لجميع الجهود التي ساهمت في هذا النشاط، لما له من دور مهم في تقدم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مؤكدا استمرار الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص والتعاون مع الشركاء الدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة الدولية.