"بتكوين" يكسر حاجزه التاريخي

شفق نيوز/ أشارت بيانات بوابة "Coindesk" للعملات الرقمية، أن سعر عملة "بيتكوين" ارتفع خلال جلسة التداول بنسبة 7.16% لتصل إلى 67.570 ألف دولار.

وأكدت البوابة، أن "سعر العملة الرقمية سجل رقما قياسيا جديدا بعد منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء مسجلا 67.650 ألف دولار، وبذلك تجاوز الحد الأقصى التاريخي له".

و"بيتكوين" هو نظام لامركزي للعملات المشفرة التي تحمل اسما يعتمد على تقنية "blockchain"، والتي يمكن تعدينها "سكها" من قبل أي مستخدم مشارك في النظام، حيث يحتاج للقيام بذلك إلى إنشاء كتل جديدة من البرنامج.

وتم نشر مفهوم النظام في نوفمبر 2008، من قبل مؤلفه (ربما مجموعة من المؤلفين) تحت اسم مستعار ساتوشي ناكاموتو.

وبلغت شعبية "بيتكوين" ذروتها في السنوات الأخيرة فقط، حيث أن إصدارها محدود بشكل طبيعي، وقد تم بالفعل "سك" معظم العملات حاليا.