بتكوين يسجل ارتفاعاً تاريخياً جديداً

شفق نيوز - واشنطن

سجلت عملة بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا جديدا الخميس مع تزايد التوقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفعت أكبر الأصول الرقمية المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية 0.9 بالمئة إلى 124002.49 دولار في بداية التعاملات الآسيوية، متجاوزة بذلك ذروتها السابقة المسجلة في يوليو.

وخلال اليوم، وصلت ثاني أكبر عملة رقمية مشفرة الإيثر إلى 4780.04 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021.

وأوضح توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي إن ارتفاع سعر البتكوين يأتي مدعوما بتزايد اليقين بشأن تحرك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة، والشراء المؤسسي المستدام، والتحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسهيل الاستثمار في الأصول المشفرة.