"بتكوين" دون 90 ألف دولار مع انحسار تأثير ترامب

شفق نيوز/ تراجع سعر "بتكوين" لأقل من 90 ألف دولار مسجلاً أدنى مستوياته منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك مع انحسار موجة الصعود التي تلت فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وبلغت خسائر "بتكوين" حوالي 6.1% لتسجل أقل سعر منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وجرى تداولها بحوالي 89400 دولار عند الساعة 8 من صباح الثلاثاء في لندن، بعد تراجعه لأدنى مستوى منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

وطالت الخسائر، عملات مشفرة أخرى إذ تراجعت أسعار "إيثريوم" و"سولانا" حوالي 10% خلال الجلسة.

ويمثل هبوط الأصول الرقمية مؤخراً، تحولاً كبيراً من موجة صعود اتسمت بالإقبال على المخاطرة دفعت أسواق العملات المشفرة للارتفاع عقب فوز دونالد ترمب بالانتخابات في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

وهوى سعر "بتكوين" حوالي 20% منذ تنصيب الرئيس الأميركي في يناير إذ أدى موقف الصارم تجاه الحلفاء والمنافسين الجيوسياسيين على حد سواء إلى اهتزاز ثقة المستثمرين وأثار مخاوف بشأن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

ويرى أدريان برزيلوزني، الرئيس التنفيذي لمنصة "إندبندنت ريزيرف" للعملات المشفرة أن "تراجع أسعار (بتكوين) من المرجح أن يكون مرتبطاً بعدم اليقين العام بشأن العوامل الكلية الذي أضر بمعظم الأسواق المالية في اليومين الماضيين، والمرتبط بالرسوم الجمركية المختلفة التي أعلنها الرئيس ترمب".