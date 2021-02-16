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بتكوين تواصل صعودها التاريخي وتتجاوز 50 ألف دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-16T15:44:45+0000
بتكوين تواصل صعودها التاريخي وتتجاوز 50 ألف دولار

شفق نيوز/ صعدت عملة بتكوين فوق 50 ألف دولار، الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد، مواصلة ارتفاعا تغذيه مؤشرات على أن أكبر عملة مشفرة في العالم تكسب قبولا بين مستثمرين رئيسيين.

ووصلت بتكوين إلى ذروة جديدة بلغت 50602 دولارات، وكانت مرتفعة في أحدث تعاملات 5 بالمئة عند 50300 دولار.

وارتفعت العملة المشفرة بنحو 72 بالمئة منذ بداية العام الجاري، وتحققت معظم مكاسبها بعد إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية.

وأضافت تسلا أنها ستقبل كذلك السداد بهذه العملة.

غير أن تسلا هي الأحدث فقط بين سلسلة من عمليات الاستثمار الكبيرة، التي قفزت ببتكوين من عمليات التمويل الهامشية إلى ميزانيات الشركات ومكاتب التداول في وول ستريت إذ شرعت شركات ومديرو أموال تقليديون في الولايات المتحدة في شراء هذه العملة بقيم كبيرة.

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