بتكوين تواصل التحليق بعد تطمينات ترامب بشأن باول

شفق نيوز/ واصلت عملة "بتكوين" ارتفاعها، اليوم الأربعاء، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أنه لا يعتزم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما أسهم في تهدئة المخاوف المتعلقة باستقلالية البنك المركزي.

وسجلت "بتكوين"، وهي العملة المشفّرة الأكبر في العالم، مكاسب بنحو 3% قبل أن تقلصها قليلاً لتتداول عند 92,727 دولاراً في الساعة 10:02 صباحاً بتوقيت سنغافورة.

كما سجلت العملات الرقمية الأصغر، مثل "إيثر" (Ether) و"ريبل" (XRP) و"سولانا" (Solana)، ارتفاعات مماثلة.

وكانت "بتكوين" قد تجاوزت حاجز 90,000 دولار في 22 أبريل/ نيسان الجاري، في إشارة إلى بدء تحررها من الارتباط التقليدي بتحركات الأسهم الأميركية، إلا أنها عادت للصعود بالتوازي مع أداء الأسهم والدولار، بعد تصريحات ترامب بشأن باول وتصاعد التفاؤل بإمكانية انحسار التوترات التجارية.

في السياق ذاته، قال وزير الخزانة سكوت بيسينت خلال قمة مغلقة للمستثمرين عُقدت يوم أمس الثلاثاء، إن المواجهة الجمركية مع الصين لا يمكن للطرفين تحمّلها، وإنه سيكون على أكبر اقتصادين في العالم إيجاد سبل للتهدئة.

وحصلت سوق العملات المشفّرة على دفعة إضافية مساء الثلاثاء في الولايات المتحدة، عقب تقرير أفاد بأن "كانتور فيتزجيرالد" و"تيذر هولدينغز" و"سوفت بنك" يجرون محادثات لتأسيس شركة استحواذ ذات غرض خاص بقيمة 3 مليارات دولار، من المتوقع أن تستوعب مليارات الدولارات من العملات المشفّرة.