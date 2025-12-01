"بتكوين" تهبط دون 86 ألف دولار وسط عزوف المستثمرين

شفق نيوز– متابعة

شهدت العملات المشفّرة تراجعاً حاداً يوم الاثنين، مما أعاد الزخم لموجة بيع واسعة النطاق بدت وكأنها هدأت في الأيام السابقة.

وانخفضت "بتكوين" بما يصل إلى 6% إلى ما دون 86 ألف دولار خلال التداولات المبكرة في آسيا، فيما تراجعت "إيثر" بنسبة تزيد عن 7% إلى ما دون 2800 دولار، وسجلت سولانا انخفاضًا بنسبة 7.8%.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة بيع استمرت أسابيع بدأت عندما جرى تصفية رهانات ممولة بالديون بنحو 19 مليار دولار في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد أيام من تسجيل "بتكوين" مستوى قياسي عند 126,251 دولارًا.

وكان انحسار الضغوط البيعية الأسبوع الماضي قد سمح للعملة المشفّرة باستعادة بعض المكاسب، لترتفع فوق 90 ألف دولار قبل أن تعود للتراجع مجدداً.