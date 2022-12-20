"بتكوين" تنخفض لأدنى مستوى هذا الشهر

شفق نيوز/ هبط سعر "بتكوين" إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، بالتوازي مع استمرار الأسهم في اتجاهها الهبوطي.

العملة المشفرة الأكبر انخفضت بنسبة 1.9%، اليوم الثلاثاء، إلى 16277 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 29 نوفمبر تشرين الثاني. كما انخفضت "إيثر"، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 2.1%، لتبلغ أدنى مستوى منذ 28 نوفمبر تشرين الثاني. وتتزامن هذه التحركات السعرية للعملات المشفرة مع تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (S&P 500) للجلسة الرابعة على التوالي، وسط توتر بشأن المسار المحتمل من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع سعر الفائدة.

شهدت العملات المشفرة في 2022 عاماً قاسياً، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية أواخر العام الماضي، حيث تعرّضت لصدمات من كل اتجاه، بدءاً بتشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي، كما أصبح ترابطها بالأسهم الأميركية وثيقاً خلال العامين الأخيرين، مما كان سبباً لانخفاض أسعار العملات المشفرة.