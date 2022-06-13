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"بتكوين" تنخفض لأدنى مستوى في 18 شهراً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-13T05:27:18+0000
"بتكوين" تنخفض لأدنى مستوى في 18 شهراً

شفق نيوز/ هبطت عملة بتكوين إلى أدنى مستوى لها في حوالي 18 شهراً في التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، متأثرة بيانات التضخم الأمريكية المفاجئة التي تواصل الضغط على أسعار الأصول ذات المخاطر العالمية.

انخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 8.9% لتصل إلى 24.9 ألف دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، كما انخفضت العملات المشفرة الأخرى مع استمرار عمليات البيع على نطاق أوسع، ما دفع مؤشر "إم في أي إس 100 للأصول الرقمية" (MVIS CryptoCompare Digital Assets 100)، الذي يقيس أداء أفضل 100 من الرموز المشفرة للهبوط بنسبة تصل إلى 9.7%.

قال أنتوني ترينشيف، الشريك المؤسس والشريك الإداري "نيكسو" (Nexo) لتداول العملات الرقمية، إن أسواق العملات المشفرة تظل تحت رحمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما أنها عالقة مع بورصة ناسداك وغيرها من الأصول الخطرة.

أظهرت البيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة قفز إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في مايو، ما أدى ذلك إلى عمليات بيع في الأصول ذات المخاطر العالية بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم.

واجهت العملات المشفرة الأخرى أيضاً خسائر حادة، حيث انخفضت إيثريوم بنسبة تصل إلى 12% مسجلة أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021، وسولانا بنسبة 14% ودوج كوين بنسبة 11%.

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