"بتكوين" تقترب من أول انخفاض أسبوعي منذ فوز ترامب

شفق نيوز/ تتجه "بتكوين" نحو أول انخفاض أسبوعي منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية الشهر الماضي، حيث تعمل توقعات السياسة النقدية الحذرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف التفاؤل الناتج عن احتضان الرئيس المنتخب لقطاع التشفير.

وانخفض سعر أكبر الأصول الرقمية بأكثر من 7% خلال الفترة التي استمرت سبعة أيام حتى الساعة 2:50 مساءً يوم أمس الأحد في نيويورك، وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ سبتمبر.

وعانى مؤشر سوق التشفير الأوسع، الذي يضم رموزاً أصغر مثل "إيثر" و"دوج كوين" المفضل لدى جماهير "الميم"، من انخفاض حاد بلغت نسبته نحو 10%.

قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي، بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، بينما أشار إلى وتيرة أبطأ للتيسير النقدي العام المقبل، مما أدى إلى هبوط الأسهم العالمية. كما خففت هذه التحولات من روح المضاربة التي أطلقها ترمب في سوق العملات المشفرة، من خلال تعهده بلوائح أكثر ودية، ودعمه لفكرة إنشاء مخزون وطني لـ"بتكوين