بتكوين تقترب من ملامسة مستوى 100 ألف دولار

شفق نيوز/ توشك العملة المشفرة "بتكوين" على بلوغ عتبة 100,000 دولار مجددًا، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير/ شباط، في ظل عودة شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسواق المالية.

وكانت "بتكوين" قد تعرضت لضغوط هبوطية في الأسابيع الأخيرة، بعد أن تسببت سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في موجة هبوط حادة اجتاحت أسواق الأسهم والأصول الرقمية على حد سواء.

وتراجعت العملة المشفرة بنسبة وصلت إلى 30% بعد أن بلغت ذروتها التاريخية عند نحو 109,000 دولار في / كانون الثاني، وهو اليوم الذي تم فيه تنصيب ترامب لولاية رئاسية ثانية في الولايات المتحدة.

وفي تداولات اليوم، شهدت "بتكوين" ارتفاعًا بنسبة 3.1% لتسجل 97,483 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 21 فبراير/ شباط الماضي.

وكانت آخر مرة جرى فيها تداول العملة المشفرة عند مستوى 100,000 دولار في 7 فبراير/ شباط.

كما حققت عملات مشفرة أصغر مكاسب أكبر يوم الخميس الماضي، حيث قفزت "دوج كوين" بنسبة 4.8%، بينما ارتفعت "إيثر" بنسبة 3.3%.