"بتكوين" تعود إلى مستوى 100 ألف دولار مع هدوء القلق من التضخم

شفق نيوز/ سجلت عملة "بتكوين" الرقمية، يوم الخميس، أكبر مكاسبها في العام الجديد، بعدما أحيت أرقام التضخم الأميركية المطمئنة، الرهانات على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما دعم الأسواق العالمية.

وتم تداول العملة المشفرة عند 100420 دولاراً اعتباراً من الساعة 8:08 صباحاً اليوم في سنغافورة، بعد ارتفاع بنسبة تزيد عن 3% في الجلسة السابقة لصدور أرقام مكتب إحصاءات العمل. وسجلت رموز مثل "إيثريوم" و"إكس آر بي" ارتفاعات أكثر حدة.

وأعاد التقرير الذي يشير إلى هدوء أسعار المستهلك الأساسية إشعال الرهانات على خفض آخر لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول تموز/ يوليو المقبل، مما عزز الأسهم والسندات.

وتتحول الأنظار إلى السياسة المتوقعة في أعقاب تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، بما في ذلك الخطوات المحتملة لدعم قطاع التشفير.

ويقيم المضاربون مخاطر التعريفات التضخمية، وسياسات الهجرة، في مواجهة تعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة موطناً عالمياً للأصول المشفرة. كما دعم الرئيس المقبل فكرة إنشاء مخزون وطني من "بتكوين".