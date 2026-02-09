"بتكوين" تستقر فوق 70 ألف دولار بعد تقلبات حادة

شفق نيوز- متابعة

استقر سعر عملة "بتكوين" فوق مستوى 70 ألف دولار خلال تداولات آسيا، اليوم الاثنين، بعد مسار متقلب شهدته في نهاية الأسبوع الماضي.

وجاء هذا الاستقرار بعد تراجعات حادة خلال الأسبوع الماضي، إذ هوت "بتكوين" يوم الخميس إلى 60033 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر / تشرين الأول 2024، قبل أن تعود للارتفاع فوق 70 ألف دولار يوم الجمعة، فيما لا يزال المتداولون في حالة ترقب.

وفشلت "بتكوين" في أداء دور "الذهب الرقمي" أو التصرف كملاذ آمن خلال فترة من عدم اليقين الجيوسياسي، ما أثار تساؤلات حول قدرتها على لعب هذا الدور.

ومع ذلك، وفي إشارة إلى عودة التفاؤل، سجلت صناديق التداول في البورصة الخاصة بـ"بتكوين" تدفقات بقيمة 221 مليون دولار في أستراليا بتاريخ 6 فبراير / شباط، مع سعي المستثمرين لاقتناص الفرص بعد موجة البيع في السوق.

وقال شون ماكنولتي، رئيس تداول المشتقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة "فالكون إكس" (FalconX)، إن "المزاج في سوق العملات المتداولة اليوم يمكن وصفه على أفضل نحو بأنه بنّاء بحذر".

وأضاف أن "المعنويات في الوقت الراهن ليست سيئة للغاية"، مشيراً إلى أن تقلبات الأسبوع الماضي "أزالت الزخم المضاربي" وتركت السوق "تتداول على أسس قوية".