بتكوين ترتفع لأول مرة منذ 5 أيام مع استقرار الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفع سعر "بتكوين" لأول مرة في خمسة أيام، مع انتعاش الشهية للأصول الأكثر خطورة، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة من دون تغيير.

واكتسبت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ما يصل إلى 4.5%، لتصل إلى 104783 دولاراً.

وانخفضت أسعار العملات المشفرة في الأيام الأخيرة، بعدما تسببت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "ديب سيك" (DeepSeek) في تقلبات في الأسواق الأوسع.

وكانت عملة "بتكوين" تتحرك بشكل أكبر بالتوازي مع أسواق الأسهم مؤخراً.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المسؤولين ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة، مضيفاً أن البنك المركزي لن يحرك أسعار الفائدة لرؤية المزيد من التقدم في التضخم، بعد سلسلة من تخفيضات الأسعار العام الماضي.

وقال جيمس باترفيل رئيس الأبحاث في "كوين شير" (CoinShares) إن "بتكوين "أصبحت حساسة بشكل متزايد لأسعار الفائدة، لذلك يتوقع أن تؤثر التصريحات المتشددة إلى حد ما حول عدم التسرع في خفض الأسعار، بشكل سلبي على سعر العملة المشفرة".