"بتكوين" ترتفع بفضل خطة مايكروستراتيجي لطرح مزيد من الأسهم

شفق نيوز/ ارتفعت العملة المشفرة "بتكوين"، يوم الخميس، بعدما أعلنت شركة "مايكروستراتيجي" التي تكدس العملة المشفرة عن خطةً لإصدار أسهم جديدة، في خطوة ستتيح لها شراء المزيد من الأصل الرقمي الأبرز.

وسجل سعر "بتكوين" صعوداً بنسبة 0.32% إلى 98747 دولاراً عند الساعة 11:30 صباحاً في سنغافورة، بعدما كان ارتفع خلال التعاملات إلى نحو 99877 دولاراً.

وتقدّم مؤشر أوسع نطاقاً يضم عملات مشفرة أصغر، مثل "إيثر" و"سولانا" وعملة "الميم" ذات الشعبية "دوج كوين"، مرتفعاً 0.2%، ليتعافى من خسائر أمس الأربعاء.

وقال مدير التداول في شركة تزويد السيولة "أربيلوس ماركتس"، شون مكنلتي، إن "الإعلان عن أن مايكروستراتيجي ستصدر المزيد من الأسهم العام المقبل لشراء المزيد من بتكوين يدفع سعرها للصعود"، مؤكداً أن السوق تتطلع إلى مشتريات "مايكروستراتيجي من العملة المشفرة؛ "وهذا هو السبب الوحيد للارتفاع".