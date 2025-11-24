بتكوين تتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ 2022

شفق نيوز- متابعة

بدأت "بتكوين" الأسبوع على انخفاض بعد موجة بيع مطوّلة وضعت العملة المشفرة على مسار تسجيل أسوأ شهر لها منذ عام 2022.

وبعد أن استعادت العملة المشفّرة الأصلية بعض مكاسبها خلال عطلة نهاية الأسبوع، تراجعت بما يصل إلى 2.3% لتنخفض بشكل عابر إلى ما دون 86 ألف دولار صباح الاثنين، قبل أن تقلّص خسائرها، وكانت تتداول عند 87986 دولاراً بحلول الساعة 10:24 صباحاً في سنغافورة.

ورغم أن هذا المستوى أعلى بكثير من أدنى مستويات الجمعة البالغة 80553 دولاراً، يرى المتعاملون أن ذلك لا يدعو للتفاؤل، إذ تمرّ سوق العملات المشفّرة الأوسع بهبوط واضح رغم تبنّي المؤسسات بشكل متسارع للعملات الرقمية، وسلسلة من المكاسب السياسية التي دفع بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تبنى هذا القطاع.

في هذا السياق، قالت كارولين مورن، المؤسّسة المشاركة في "أوربيت ماركتس" (Orbit Markets): "تُظهر تداولات اليوم الأولية ضعفاً طفيفاً، لكن التحركات صغيرة إلى حد ما وفي حدود التقلبات الطبيعية".

وأضافت أن "بتكوين" من المرجح أن تتداول ضمن نطاق 80 ألفاً إلى 90 ألف دولار طوال الأسبوع، فيما تبحث السوق عن مؤشرات حول قرار الفائدة المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي.

ومن دون انعكاس قوي للمسار، سيصبح نوفمبر أسوأ شهر لـ"بتكوين" منذ سلسلة الانهيارات المؤسسية التي ضربت سوق العملات المشفّرة عام 2022، وهي الهزات التي بلغت ذروتها في سقوط بورصة "أف تي إكس".