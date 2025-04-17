بتكلفة تجاوزت مليار دولار .. العراق يعيد الحياة لمعمل دمره داعش

شفق نيوز/ وضع وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، يوم الخميس، حجر الأساس لمعمل الأسمدة النيتروجينية في الشركة العامة لصناعة الاسمدة الشمالية في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين

جاء ذلك خِلال حفل وضع حجر الأساس الذي حضره مُحافظ صلاح الدين وجمعاً من شيوخ ووجهاء المُحافظة، وقال الوزير في كلمة خلال الحفل، إنه نجتمع لإعادة هذا المصنع كصرح صناعي عراقي بفكرة مُختلفة بكُلفة أكثر من مليار دولار لتعزيز عمل المُزارعين وتقليل الكُلف في شراء الأسمدة المُستـوردة، داعيا الشركة المُشاركة إلى تسلم الموقع والمُباشرة بالعمل بأسرع وقت والتنفيذ وفق الخُطة وبنود عقد الشراكة .

كمـا أشار النجم في مؤتمرٍ صحفي عقده عقب الحفل إلى أن الشركة تعرضت للدمار بنسبة ( 95% ) جراء الإرهاب الداعشي.

وأضاف ان هذا المشروع أُعلن للشراكة مع القطاع الخاص وجاء بعد مُفاوضات طويلة وجهود كبيرة لإنشاؤه بكلفة أكثر من مليار دولار وبطاقة أكثر من ( 600 ) ألف طن سنويا.

وكان الوزير قد وضع حجر الأساس لمصنع مُماثل في أبي الخصيب بمحافظة البصرة اقصى جنوبي العراق في شهر آذار/مارس الماضي.

يذكر أن تنظيم داعش قد فرض سيطرته على قضاء بيجي الذي يضم اكبر مصفاة نفطية في العراق في شهر أيار من العام 2014، قبل أن يتم تحريره من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي في معارك ضارية امتدت لأكثر من عام.