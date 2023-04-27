بتصدير تجاوز 100 مليون برميل .. العراق يحقق أكثر من 7 مليارات دولار من مبيعات النفط في آذار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، تحقيق أكثر من 7 مليارات دولار من مبيعات الخام في شهر آذار/مارس المنصرم.

ووفقا للإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي، فإنه بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 100 ) مليون و( 913 ) الفاً و( 27 ) برميلا، بإيرادات بلغت ( 7 ) مليارات و( 506 ) ملايين و ( 401 ) الف دولار.

واشارت الاحصائية إلى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت ( 98 ) مليوناً و( 875 ) الفاً و( 692 ) برميلا ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليون و( 727 ) الفا و( 494 ) برميلا.

وقالت وزارة النفط في بيان ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 74.385 ) دولاراً.

وأضاف البيان أن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل ( 35 ) شركة عالمية من جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.