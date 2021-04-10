بتسجيل 61 ألف دولار.. بتكوين تقترب من أعلى مستوى لها

شفق نيوز / قفزت العملة المشفرة بتكوين، يوم السبت، بنحو 4.5% لتصل إلى 61 ألف دولار.

وسجلت العملة المشفرة أعلى سعر لها في 13 اذار الماضي، عند 61.7 ألف دولار، وارتفعت بنحو 110% منذ بداية عام 2021 حتى الآن.

ويبدو أن بيانات طلبات الإعانة الأمريكية التي ظهرت أمس أكدت صحة رؤية الفدرالي الأميركي والتي تصب في صالح ضخ مزيد من التيسير وخفض الفائدة وتقود تلك الأسباب إلى توقعات بارتفاع معدلات التضخم.

وبالتزامن مع ذلك، استمر مؤشر الدولار في النزول بعدما فقد الدعم من ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد نزولها عن قمة عام.

وتشير نتائج طلبات الإعانة إلى أن الفدرالي سيستمر في برامج شراء السندات، وخفض معدلات الفائدة قرب الصفر.

ويرى الفدرالي بأن هناك تعافي غير متساوي الأركان في مناحي الاقتصاد الأمريكي ما يدعو إلى عدم الإفراط في التفاؤل بسرعة التعافي.