"إبتزاز من نوع آخر".. مكاتب صيرفة بالعراق تبيع وتشتري الدولار بـ"مكاسب كبيرة"

شفق نيوز/ في الأوقات العادية تكتفي مكاتب الصيرفة بوضع مبلغ 500 دينار عند شراء أو بيع عملة 100 دولار، الا ان الملاحظ ما تقوم به مكاتب الصيرفة في الوقت الحاضر بوضع مبالغ تتعدى 1500 دينار عند بيع وشراء الدولار.

ويقول المواطن حسنين عارف في حديث لوكالة شفق نيوز انه "تفاجأ عندما أراد شراء عدد من الدولارات من أحد مكاتب الصيرفة في منطقة الكرادة وسط بغداد بان الاخير طلب سعر بيع 100 دولار بـ 149000 دينار على الرغم من السعر في البورصة هو 147700 دينار"، مبينا ان "صاحب الصيرفة رفض أن يخفض السعر واصر على ان هذا السعر هو المتداول لكل مكاتب الصيرفة".

واضاف ان "مكاتب الصيرفة عادة ما تقول عبر نشراتها الاقتصادية في مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تضع سعر 500 دينار للشراء او البيع إلا أنه في الحقيقة هو خلاف ذلك لا ترضى باقل من 1500 دينار"، مطالبا "بضرورة محاسبة مكاتب الصيرفة ووضع السعر عبر الشاشات الموجودة لديها التي غالبا لا يتم استخدامها في هذا الأمر والتي تبقى واجهة شكلية للمحل".

من جانبه يقول صاحب مكتب الفهد للصيرفة في حديث لوكالة شفق نيوز ان "مكاتب الصيرفة تضع مبلغ 1000 دينار فوق سعر البيع والشراء وذلك منعا للخسارة لأنه اسعار بورصة الدولار تتغير بسرعة نزولا او صعودا وبالتالي فانه يصعب التحكم بها".

ويضيف ان "هذه الاسعار التي يتم وضعها لمن يبيع او يشتري الدولار بأعداد قليلة، إلا أن الزبون الذي يقوم ببيع او شراء أوراق تتجاوز 1000 دولار يتم وضع اسعار لا تتجاوز 500 دينار".

ويجري تداول الدولار في السوق الموازي في البورصة بسعر 147750 دينارا في حين تم تثبيت الدولار في الموازنة بسعر 130000 دينار مقابل 100 دولار.