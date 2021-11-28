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"بترو ناس" تنجز حفر 123 بئراً في حقل الغراف في ذي قار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-28T12:13:29+0000
"بترو ناس" تنجز حفر 123 بئراً في حقل الغراف في ذي قار

شفق نيوز / أعلنت شركة "بترو ناس" الماليزية، يوم الأحد، إنجاز حفر البئر K-123 في حقل الغراف النفطي ضمن منطقة الحقل، في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، وذلك ضمن المخطط للوصول 230 بئراً.

جاء ذلك خلال حفل الافتتاح، الذي حضره نائب رئيس بتروناس للأصول الدولية للإنتاج، جكريس وهاب، والمدير التنفيذي ورئيس مشاريع الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا لشركة جابكس، توشيوكي هيراتا، بالإضافة إلى رئيس بتروناس العراق، نور فيزال مات سعد.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الإنجاز جاء تأكيداً للالتزام والتعاون الكبيرين بين بتروناس وشركة جابكس اليابانية وشركة نفط الشمال، بالإضافة للدعم المستمر والجهد الحثيث من قبل شركة نفط ذي قار لتحقيق تطلعات العراق في مجال الطاقة".

يشار إلى أن بتروناس الماليزية، تستثمر حالياً حقل الغراف النفطي الذي يعد من أكبر الحقول النفطية في محافظة ذي قار بعد توقيعها عقد تطوير الحقل في كانون الثاني 2010، في تحالف بقيادتها مع شركة جابكس اليابانية.

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