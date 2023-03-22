"بتروجلف" توقع عقدا مع شركة عراقية لمدة 5 سنوات

شفق نيوز/ وقعت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي "بتروجلف"، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات في الجمهورية العراقية لتسويق وتشغيل حفارات الشركة داخل العراق وخارجها لمدة 5 سنوات.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، توقيع عقد تسوية مديونية لصالح إحدي الشركات التابعة من خلال تملكها لأسهم في إحدي شركة مساهمة كويتية بقيمة 1.11 مليون دينار (كويتي).

ويتضمن عقد التسوية تملك الشركة التابعة حصة إضافية لتبلغ إجمالي قيمة التسوية والأسهم الإضافية نحو 1.6 مليون دينار.

وعن الأثر المالي، أوضحت الشركة عدم وجود أثر عليها حتي يتم ترسية عقود مع جهات أخري في وقت لاحق.

وسيتنج عن التسوية إنخفاض المستحق من أطراف ذات علاقة والمدرجة ضمن بند المدينون بقيمة 1.1 مليون دينار، مقابل ارتفاع بند الاستثمارات بـ 1.6 مليون دينار، وكذلك ارتفاع بند الدائنون لأطراف ذات علاقة بقيمة 0.5 مليون دينار.

يُشار إلى أن خسائر "بتروجلف" ارتفعت بنسبة 40% في تسعة الأشهر الأولى من العام 2022 لتسجل 1.22 مليون دينار، مقابل خسائر بقيمة 867.77 ألف دينار خلال الفترة نفسها من 2021.