"بتروتشاينا" و"إنديان أويل" تفشلان في تأمين ناقلات لنقل النفط العراقي

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، الخميس، نقلاً عن مصادر في قطاع الشحن بأن شركتي بتروتشاينا الصينية وشركة النفط الهندية (Indian Oil Corporation) فشلتا في تأمين ناقلات نفط عملاقة لنقل شحنات من الخام العراقي من موانئ البصرة خلال الفترة الأخيرة، وسط ارتفاع كبير في تكاليف النقل وصعوبة الحصول على سفن متاحة.

وبحسب تلك المصادر، فإن بتروتشاينا كانت قد طلبت استئجار ناقلة نفط عملاقة (VLCC) لتحميل النفط من العراق بين 25 و30 يونيو/ حزيران، إلا أن العروض المقدمة جاءت بأسعار مرتفعة وصلت إلى مستويات تقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل أشهر، ما جعل إتمام الاتفاق أكثر تعقيداً.

وفي السياق نفسه، أشارت تقارير إلى أن شركة سينوكيم الصينية تبحث أيضاً عن ناقلة لنقل شحنات من الخليج، دون تأكيد نجاحها في إتمام أي اتفاق حتى الآن.

كما أوضحت مصادر مطلعة أن شركة النفط الهندية لم تتلق أي عروض مناسبة في مناقصة حديثة لنقل النفط العراقي، ما دفعها لاحقاً لإعلان حالة “القوة القاهرة” على إحدى الشحنات.

ويأتي هذا التطور في ظل اضطرابات في سوق الشحن العالمي وارتفاع كلفة التأمين والنقل البحري، ما ينعكس بشكل مباشر على عمليات تصدير النفط من منطقة الخليج، بما فيها العراق.