بايرادات تجاوزت 6 مليارات.. النفط تعلن الإحصائية النهائية لشهر تموز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط يوم الاربعاء، عن مجموع صادرات النفط والايرادات النهائية المتحققة لشهر تموز الماضي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تموز بلغت (90) مليونا (467) الفا و( 794 ) برميلاً، بايرادات بلغت (6) مليار و(512) الفا و (512 ) دولارات" .

واشارت الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (87) مليونا و(455) الفا و (359) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) ملايين و( 12) الفا و( 435 ) برميلا.

واضافت ان معدل الصادرات اليومية مليونين و(918) الف برميل ، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 71.578 ) دولارا، مشيرة الى ان الكميات تم تحميلها من قبل 30 شركة عالمية مختلفة الجنسيات من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.