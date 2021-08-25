سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بايرادات تجاوزت 6 مليارات.. النفط تعلن الإحصائية النهائية لشهر تموز

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-25T13:28:51+0000
بايرادات تجاوزت 6 مليارات.. النفط تعلن الإحصائية النهائية لشهر تموز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط يوم الاربعاء، عن مجموع صادرات النفط والايرادات النهائية المتحققة لشهر تموز الماضي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تموز بلغت (90) مليونا (467) الفا و( 794 ) برميلاً، بايرادات بلغت (6) مليار و(512) الفا و (512 )  دولارات" .

واشارت الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (87) مليونا و(455) الفا و (359) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) ملايين و( 12) الفا و( 435 ) برميلا.

واضافت ان معدل الصادرات اليومية مليونين و(918) الف برميل ، فيما بلغ  معدل سعر البرميل الواحد  ( 71.578 ) دولارا، مشيرة الى ان الكميات تم تحميلها من قبل 30 شركة عالمية مختلفة الجنسيات من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

related

العراق يتخطى السعودية ويحقق قفزة كبيرة في صادراته النفطية لأمريكا

Date: 2021-07-24 06:17:06
العراق يتخطى السعودية ويحقق قفزة كبيرة في صادراته النفطية لأمريكا

العراق يجتاز السعودية بصادرات النفط لأمريكا

Date: 2021-05-15 06:40:14
العراق يجتاز السعودية بصادرات النفط لأمريكا

العراق يعلن معدل صادراته النفطية للاردن خلال شهر

Date: 2020-08-15 08:41:39
العراق يعلن معدل صادراته النفطية للاردن خلال شهر

صادرات نفط العراق إلى أمريكا تتخطى 3 ملايين برميل خلال شهر

Date: 2021-04-04 06:40:04
صادرات نفط العراق إلى أمريكا تتخطى 3 ملايين برميل خلال شهر

النفط تكشف إجمالي إيرادات وصادرات حزيران

Date: 2020-07-24 17:28:25
النفط تكشف إجمالي إيرادات وصادرات حزيران

صادرات العراق النفطية لأمريكا تنخفض الى 199 الف برميل

Date: 2021-05-22 05:49:33
صادرات العراق النفطية لأمريكا تنخفض الى 199 الف برميل

قفزة بالصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا

Date: 2021-06-19 06:09:01
قفزة بالصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا

تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا

Date: 2021-08-07 05:47:21
تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا