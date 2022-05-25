بايرادات بلغت 10 مليارات دولار.. النفط تعلن صادراتها النهائية لشهر نيسان الماضي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن مجموع الصادرات النهائية النفطية والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، مبينة ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (101) مليون و(390) الفاً و(662) برميلاً، بإيرادات بلغت (10) مليارات و(609 ) ملايين و(252) الف دولار".

واضاف ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(100) الف و(42) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(991) الفا و(60) برميلا".

واشار الى ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (104.637) دولاراً"، مبينة انه تم "تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الإيراد الكلي لها (71,844,712) مليون دولار".

واوضحت ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".