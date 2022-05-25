سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بايرادات بلغت 10 مليارات دولار.. النفط تعلن صادراتها النهائية لشهر نيسان الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-25T10:36:24+0000
بايرادات بلغت 10 مليارات دولار.. النفط تعلن صادراتها النهائية لشهر نيسان الماضي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن مجموع الصادرات النهائية النفطية والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، مبينة ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (101) مليون و(390) الفاً و(662) برميلاً، بإيرادات بلغت (10) مليارات و(609 ) ملايين و(252) الف دولار".

واضاف ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(100) الف و(42) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(991) الفا و(60) برميلا".

واشار الى ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (104.637) دولاراً"، مبينة انه تم "تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الإيراد الكلي لها (71,844,712) مليون دولار".

واوضحت ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

related

العراق يعلن تصدير نفط بأكثر من 7 مليارات دولار خلال الشهر الماضي

Date: 2022-01-01 13:27:38
العراق يعلن تصدير نفط بأكثر من 7 مليارات دولار خلال الشهر الماضي

العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية الى امريكا في اسبوع

Date: 2022-04-23 06:35:11
العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية الى امريكا في اسبوع

شركة النفط العراقية تستحوذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة

Date: 2022-01-05 10:47:51
شركة النفط العراقية تستحوذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة

فقدان "البنزين المحسن" من محطات التعبئة في بغداد

Date: 2021-06-23 09:51:21
فقدان "البنزين المحسن" من محطات التعبئة في بغداد

صادرات العراق النفطية ترتفع بنسبة 5٪ في تشرين الثاني

Date: 2021-12-02 06:07:22
صادرات العراق النفطية ترتفع بنسبة 5٪ في تشرين الثاني

وزارة النفط تفصح عن سبب توقف تجهيز "البنزين المحسن"

Date: 2021-06-23 12:39:59
وزارة النفط تفصح عن سبب توقف تجهيز "البنزين المحسن"

"النفط الوطنية" تستعين باستشارات دولية لتقييم عقود النفط والغاز في كوردستان

Date: 2022-03-29 16:49:26
"النفط الوطنية" تستعين باستشارات دولية لتقييم عقود النفط والغاز في كوردستان

العراق يعلن إنتاج أكثر من 3.8 آلاف مقمق من الغاز المصاحب واحراق 1363 مقمق يومياً

Date: 2021-08-05 08:54:19
العراق يعلن إنتاج أكثر من 3.8 آلاف مقمق من الغاز المصاحب واحراق 1363 مقمق يومياً