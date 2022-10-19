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بايدن يعلن سحب 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-19T20:55:04+0000
بايدن يعلن سحب 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن سحب 15 مليون برميل نفط من احتياطيات الولايات المتحدة في ديسمبر، داعيا الشركات الأميركية إلى زيادة الإنتاج.

وأعلن الرئيس الأميركي بالتفصيل عن استراتيجية لإعادة ملء المخزون عندما تنخفض الأسعار.

وتهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط. 

وقال الرئيس من البيت الأبيض أن على الولايات المتحدة "ان تزيد في شكل منطقي الإنتاج الأميركي من النفط"، وذلك بعدما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام احتياطها الاستراتيجي لضمان استقرار أسعار الخام.

وأضاف: "لا دافع سياسيا للإجراءات التي اتخذها بل أنفذ الوعود التي تعهدت بها ونعمل للانتقال للطاقة المتجددة".

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